Incidente nei pressi della centrale dell’Enel. Era a bordo di uno scooter intorno alle 22:30 insieme ad una sua amica quando, per cause in fase di accertamento, si è vista piombare addosso una Fiat Punto.

Nell’impatto la 16enne è stata sbalzata rovinosamente a terra ed è stata trasportata da un’ambulanza del 118 presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dove si trova ricoverata nel reparto di Rianimazione, le sue condizioni sono gravi.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato