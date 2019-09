Porto Empedocle, serenata d’amore finisce a secchiate d’acqua in testa

Connect on Linked in

Sembra che a Porto Empedocle qualcuno non apprezzi più i gesti romantici messi in atto dagli innamorati.

Nelle sere scorse un ragazzo empedoclino, in compagnia di alcuni amici, aveva deciso di dedicare una serenata alla propria amata. Luna piena nel cielo, violini e una voce intonata sarebbero stati il trinomio perfetto per la coppia di giovani innamorati se non fosse stato per il gesto poco educato di un vicino di casa della ragazza il quale, evidentemente disturbato dal “chiasso” procurato dell’attimo di magia venutosi a creare, avrebbe gettato un secchio d’acqua in testa in direzione dell’innamorato.

Nonostante lo scatto felino di molti dei presenti, la secchiata avrebbe comunque preso in pieno musicisti e cantante il quale avrebbe trasformato il proprio spirito da bollente a iroso cercando un confronto con l’autore del gavettone generando così attimi di tensione fortunatamente esauriti in breve tempo.

Di Pietro

Geremia