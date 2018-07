Porto Empedocle, sparatoria al molo: grave un pescatore 30enne

Connect on Linked in

Un brutto Sabato sera per la città di Porto Empedocle. Secondo le prime indiscrezioni, sembra che al porto della città sita nella provincia di Agrigento ci sia stata una sparatoria in cui A.M., un pescatore di 30 anni, sia rimasto gravemente ferito. A quanto pare, sembra che l’uomo fosse appena approdato al molo quando, improvvisamente, sia stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco sparato da qualcuno che sembra lo stesse aspettando. Data la gravità dell’atto, sul posto si sono immediatamente recati gli uomini della polizia di Stato, contemporaneamente ai militari dell’arma e della Guardia di Finanza, i quali hanno già avviato le indagini in merito, trovando, tra l’altro, sulla scena del delitto un bossolo calibro 7 e 65. La vittima, che è stata trasportata d’urgenza dai soccorritori del 118 presso all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, sembra essere grave ma non in pericolo di vita.

Di Pietro Geremia