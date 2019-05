Porto Empedocle, SS 115 trasformata in discarica: la denuncia di MareAmico

Connect on Linked in

Sembra che i segni di inciviltà non vogliano abbandonare il territorio di Agrigento.

Con un post pubblicano nel proprio profilo social di Facebook, la delegazione agrigentina di MareAmico ha denunciato la presenza di una vera e propria discarica situata in una traversa della SS 115 che conduce a Porto Empedocle.

Dal video-denuncia pubblicato dall’associazione ambientalista pare dunque che la strada, denominata via San Calogero, non sarebbe quasi più transitabile per via della presenza di rifiuti solidi urbani, sfabbricidi, eternit, mobili, cartoni, materassi, plastiche e polistirolo

Nelle ultime ore inoltre, al culmine della follia umana, qualcuno avrebbe tentato pure di dar fuoco a questa discarica con il risultato di produrre nuvole di diossina e rendendo parte di essa rifiuto speciale, che dovrà essere bonificata a costi altissimi per la comunità.

Di Pietro Geremia