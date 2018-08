Porto Empedocle, teneva carne e pesce in pessimo stato: denunciato commerciante

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Non sembrano terminare i casi di alimenti tenuti in un pessimo stato di conservazione negli esercizi commerciali della provincia di Agrigento destinati alla ristorazione.

Nei giorni scorsi un ristorante di Porto Empedocle è infatti finito nelle mire degli uomini dell’arma dei carabinieri per via di un cattivo stato di conservazione degli alimenti.

Nel dettaglio, durante un’operazione di controllo per verificare lo stato di salubrità degli alimenti all’interno di un ristorante a pochi passi dal centro storico, i militari hanno accertato la presenza nelle celle frigo di carne e pesce in cattive condizioni.

In seguito al ritrovamento il titolare dell’esercizio commerciale è stato subito denunciato per il reato di frode in commercio mentre il materiale ritrovato, tutto sequestrato, sarà destinato alla distruzione.

Di Pietro Geremia