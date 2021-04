La vita viene continuamente tutelata nelle spiagge della provincia di Agrigento.

A dimostrarlo è quanto avvenuto nei giorni scorsi presso la spiaggia Marinella di Porto Empedocle dove, in seguito ad un intervento di routine quale quello dell’ispezione del nido di tartaruga marina trovato pochi giorni fa, sono state trovate sepolte e intrappolate sotto la sabbia bagnata quattro piccole neonate che sono state subito rilasciate in mare.

“I volontari del progetto tartarughe del WWF, a cui si associa il Life EuroTurtles, hanno così trovato un ulteriore motivo di soddisfazione e di tenera emozione durante la liberazione di fronte ad un piccolo pubblico estasiato per la dolcezza con cui avvengono queste attività” – ha dichiarato il Presidente WWF Sicilia Area Mediterranea mediterranea Giuseppe Mazzotta.

“E’ tutto un continuo divenire e non si ha il tempo della noia, tutt’altro, le emozioni si moltiplicano. Il bilancio ritorna sul nido di Marinella, dove sono state scoperte in complesso 100 uova e in 60 nascite di piccole Caretta caretta che popoleranno il Mare Nostrum con l’accento agrigentino, marinisi, e chissà fra 20 anni torneranno a depositare le loro uova. Volontari per natura, con il WWF, Il fascino di vivere una continua avventura” – termina l’Architetto Mazzotta nella sua dichiarazione.

Di Pietro Geremia