Nel pomeriggio di sabato scorso, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione di Pozzallo hanno arrestato in flagranza di reato due giovani del posto, rispettivamente di 30 e 21 anni, per spaccio di sostanze stupefacenti.

I due, già noti alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, sono stati fermati durante un’operazione di controllo nell’area della movida pozzallese.

Dinamica dell’Arresto

L’operazione si è svolta nei pressi del lungomare di Pozzallo, zona che durante il periodo estivo vede un aumento significativo di giovani e turisti. Questo incremento demografico rende l’area un luogo di aggregazione e, purtroppo, di consumo di sostanze stupefacenti.

Violazioni e Materiale Sequestrato

Il 21enne, oltre all’accusa di spaccio, ha violato il provvedimento di messa in prova con lavoro di pubblica utilità e l’obbligo di domicilio presso l’abitazione dei genitori.

Durante l’operazione, i militari hanno rinvenuto in loro possesso 3 grammi di cocaina, 150 grammi di hashish e 20 grammi di marijuana, suddivisi in oltre 50 dosi pronte per la vendita. Inoltre, sono stati sequestrati numerosi coltelli per il taglio della droga, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e la somma di mille euro in contanti, considerata provento dell’attività illecita.

Conseguenze e Provvedimenti Legali

Il materiale è stato posto sotto sequestro e i due giovani sono stati arrestati. Su disposizione della Procura della Repubblica di Ragusa, sono stati posti agli arresti domiciliari. L’Arma dei Carabinieri continuerà a intensificare i controlli sul territorio, specialmente nei mesi estivi, per garantire la sicurezza e la serenità dei cittadini e dei turisti.

Impegno Continuativo delle Forze dell’Ordine

L’operazione sottolinea l’importanza della costante vigilanza delle forze dell’ordine nel contrastare il fenomeno dello spaccio di droga, particolarmente acuto nelle aree ad alta concentrazione turistica. La collaborazione tra le diverse unità operative è cruciale per mantenere un ambiente urbano sicuro e tranquillo, permettendo a residenti e visitatori di godere delle bellezze di Pozzallo.

Conclusioni

Questo episodio evidenzia la determinazione delle autorità locali nel combattere lo spaccio di sostanze stupefacenti e nel proteggere la comunità. La cittadinanza è invitata a collaborare segnalando qualsiasi attività sospetta, contribuendo così alla creazione di un ambiente più sicuro per tutti.