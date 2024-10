I Carabinieri della Stazione di Pozzallo hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un 31enne residente nella città marinara, già noto alle forze dell’ordine.

Il provvedimento, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa – Ufficio Esecuzioni Penali, ha disposto la sospensione dell’affidamento in prova al servizio sociale e la contestuale applicazione della misura della carcerazione.

La decisione è stata presa in seguito alle ripetute violazioni delle prescrizioni imposte al 31enne, accertate dai militari durante i controlli effettuati nell’ambito dei servizi perlustrativi.

Tra le violazioni riscontrate, quella di non rispettare le fasce orarie in cui era obbligato a rimanere presso il proprio domicilio. In occasione di un controllo, i Carabinieri hanno constatato l’assenza dell’uomo, avviando immediatamente le ricerche per rintracciarlo.

Considerate le violazioni commesse e l’inefficacia della misura alternativa dell’affidamento in prova, i militari hanno informato l’Autorità Giudiziaria, che ha emesso l’ordine di carcerazione.

Dopo le procedure di rito, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove dovrà scontare la parte residua della pena fino a dicembre 2024.

L’operazione sottolinea l’importanza del costante controllo del territorio da parte dei Carabinieri di Pozzallo, che grazie alla loro conoscenza delle dinamiche sociali sono riusciti ad assicurare il soggetto alla giustizia, garantendo così la sicurezza della comunità.