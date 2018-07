Presentata la nuova divisa dei carabinieri, short e camicia da usare nelle zone balneari

Connect on Linked in

Presentata a Riccione durante una conferenza stampa presso la sede del presidio dei Carabinieri di Piazzale Ceccarini, la Jeep Wrangler, assegnata in via sperimentale ed in esclusiva all’Arma della Perla Verde, che sarà utilizzata per il pattugliamento delle spiagge.

Ma le novità per i carabinieri di Riccione – scrive il sito specializzato Infodifesa – non sembrano finire qui.

L’Arma infatti ha avviato un’uniforme sperimentale per i carabinieri alla guida della Jeep Wrangler che pattuglieranno la riviera Romagnola.

L’uniforme sperimentale, in perfetto stile californiano, prevede l’utilizzo di pantaloncini, scarpa con calzino, cinturone in cordura e camicia a maniche corte.

L’immagine diffusa ieri sul web ha scatenato non pochi commenti, anche espliciti e coloriti, con particolare riferimento alle scarpe indossate che poco avrebbero a che vedere con la versatilità di un’uniforme in shorts ed anche perchè in molti avrebbero preferito una polo, più performante rispetto ad una camicia a maniche corte.

Si tratta, comunque, di un esperimento che avrà, nel tempo, le opportune correzioni.

Foto: Quotidiano.net