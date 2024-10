Martedì 8 ottobre, presso la Parrocchia SS. Redentore di Canicattì, si terrà la presentazione del libro “Verrà il Giudizio di Dio”, un’opera scritta da Tommaso Pace, Nicole Oliveri e Luca Crapanzano.

Questo evento, dal titolo evocativo “Un grido… una speranza!”, sarà un’occasione imperdibile per riflettere su temi di grande attualità, come il ruolo della Chiesa e della fede in un mondo in costante cambiamento.

Interventi di rilievo

La serata vedrà la partecipazione dell’autore don Tommaso Pace e del don Liborio Lauricella, noto Docente di Liturgia e Prefetto dello Studio Teologico San Gregorio Agrigentino.

Entrambi offriranno spunti di riflessione sul significato profondo del giudizio divino e sul valore del messaggio di liberazione e speranza che la Chiesa oggi porta avanti.

Il libro: Una guida alla riflessione spirituale

Il libro “Verrà il Giudizio di Dio” affronta il tema del giudizio divino e il suo impatto nella vita moderna, esplorando il ruolo della Chiesa e della spiritualità nel mondo contemporaneo.

Gli autori analizzano il magistero ecclesiastico e il messaggio di liberazione di Cristo, offrendo una prospettiva di speranza per credenti e non credenti.

Informazioni sull’evento

La presentazione avrà luogo martedì 8 ottobre alle ore 20:30 presso la Parrocchia SS. Redentore di Canicattì. L’ingresso è libero e aperto a tutti coloro che desiderano approfondire i temi trattati nel libro e partecipare a un momento di riflessione collettiva.

Conclusione

Non mancate a questo importante appuntamento di fede e cultura, un’occasione unica per confrontarsi su questioni spirituali di grande rilevanza. “Un grido… una speranza!” è molto più di un titolo: è un invito a guardare al futuro con speranza e fiducia, riscoprendo il valore del messaggio cristiano nella nostra vita quotidiana.