Il Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) ha presentato il Position Paper intitolato “Tumore al Polmone: la Via Maestra è la Diagnosi Precoce” presso la sala stampa della Camera dei Deputati.

Durante l’incontro, sono stati evidenziati i dati allarmanti relativi all’aumento delle neoplasie polmonari in Italia e nel mondo, sottolineando la necessità di avviare una campagna informativa nelle scuole secondarie italiane per contrastare il fenomeno.

Dati preoccupanti e necessità di prevenzione

Nel 2022, in Italia sono state registrate circa 44.000 nuove diagnosi di tumore al polmone, con oltre 35.000 decessi. Le neoplasie polmonari sono classificate in due tipologie principali: il tumore polmonare a piccole cellule (microcitoma), che rappresenta il 10-15% dei casi, e il tumore polmonare non a piccole cellule, che copre circa l’85% dei casi.

Uno degli aspetti più preoccupanti emersi dall’incontro è la diffusione del fumo tra i giovani: il 30% degli adolescenti nella fascia d’età 15-17 anni ha dichiarato di fumare regolarmente. Questo dato pone l’accento sulla necessità di una prevenzione primaria e di una maggiore informazione sui rischi legati al tabagismo.

Il tabagismo tra i giovani: un problema crescente

Nonostante le numerose leggi introdotte in Italia dal 1975, come la Legge 584/1975 che vietava il fumo nei locali pubblici, e la più recente Legge 3/2003 che ha esteso il divieto di fumo a tutti i locali chiusi, il numero di giovani fumatori continua ad essere preoccupante. Anche le sigarette elettroniche, spesso considerate una moda, sono sotto esame. Ad oggi, non esistono studi definitivi sulla loro sicurezza a lungo termine, ma il loro utilizzo è cresciuto significativamente, anche tra i più giovani, grazie alla varietà di aromi e al design accattivante.

La campagna “#UnRespiroPulito”

Per rispondere a questa emergenza, il CNDDU ha lanciato la campagna “#UnRespiroPulito” nelle scuole italiane, con l’obiettivo di sensibilizzare gli adolescenti sui pericoli del fumo. L’iniziativa prevede la realizzazione di almeno una lezione dedicata ai danni provocati dal tabacco, con la partecipazione di specialisti sanitari. Inoltre, gli studenti saranno invitati a creare slogan o locandine digitali per promuovere la consapevolezza sui rischi del fumo.

Le tre migliori creazioni saranno pubblicate sui canali social del CNDDU e sulla stampa. Tutti gli altri elaborati avranno comunque visibilità attraverso il sito ufficiale del Coordinamento e le pagine Facebook. Gli studenti interessati potranno inviare i loro progetti all’indirizzo email: coordinamentodirittiumani@gmail.com.

Educazione civica e salute: un binomio vincente

Il CNDDU sottolinea l’importanza di integrare l’educazione alla salute all’interno dei percorsi di educazione civica nelle scuole italiane, sensibilizzando i giovani non solo sui diritti umani, ma anche sui doveri verso sé stessi e la comunità. La prevenzione contro il tabagismo è una delle sfide più urgenti da affrontare, considerando anche i progressi della ricerca scientifica.