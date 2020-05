Agrigento, prevista la riapertura dell’Ufficio Immigrazione per il 18 Maggio

Print This Post

Si porta a conoscenza dell’utenza, che l’Ufficio Immigrazione in data 18 maggio 2020 aprirà gli sportelli di via Francesco Crispi n. 101 per il solo ritiro dei permessi di soggiorno.

Gli interessati possono recarsi per ritirare il documento rispettando l’allegato calendario. Inoltre, per accedere all’interno della caserma, consentito a piccoli gruppi, è necessario e tassativo indossare maschera chirurgica e guanti monouso, mantenendo una distanza sociale di almeno due metri.

L’utenza è invitata a non presentarsi in caso di sintomi influenzali. Seguirà ulteriore comunicato di apertura al pubblico per le attività di richieste e rinnovo dei titoli di soggiorno.