Previste sanzioni fino a 7 mila euro per chi compra dagli ambulanti in spiaggia

Un ministro dell’Interno scatenato quello che è in azione in questi mesi di governo. A quanto pare infatti, sta per essere stilato, si pensa entro questa settimana, il provvedimento “Spiagge sicure”, una direttiva con la quale potrà essere erogata una multa da 100 fino a 7 mila euro per chi acquista in spiaggia occhiali da sole, abiti e borse false.

Per chi vende invece la “tariffa” è ancora più esosa: il provvedimento infatti prevede una sanzione che va da 2.582 a 15.493 euro, più la confisca delle attrezzature e della merce.

Dopo migranti, vaccini e scorte a scrittori, il Ministro Salvini pone nel proprio mirino anche i venditori ambulanti estivi proprio durante l’avvio dell’alta stagione balneare.

Secondo il decreto inoltre, le sanzioni amministrative potranno essere indirizzate anche a coloro che pagano per ottenere tatuaggi o i massaggi in spiaggia. Quello dei venditori ambulanti sulle spiagge infatti è un fenomeno estivo che si ripete con cadenza annuale e secondo la Confesercenti il giro d’affari parrebbe valere ben 22 miliardi di euro.

Di Pietro Geremia