Promosso da Associazione Progetto Giovani in ATS con Girasole Associazione di Volontariato con lo scopo di favorire

inclusione sociale e il benessere di giovani con disabilità.

Il progetto è stato finanziato dal Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione Siciliana, attraverso l’AVVISO PUBBLICO per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del terzo settore per la realizzazione di attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore – Accordi di programma 2020-2021.

Abilmente Abili è rivolto a 100 giovani diversamente abili, residenti o domiciliati in Sicilia, con età compresa tra 14 e 25 anni e si svilupperà in 12 Mesi.

Il procedimento adottato per l’attività motoria dei disabili è quello dell’APA (Adapted Phisical Activity). Con questa espressione s’intendono i programmi di esercizio fisico, non sanitari, appositamente predisposti per le persone con difficoltà; hanno lo scopo di mitigare le disabilità presenti, aggravate dall’effetto aggiuntivo della sedentarietà.

Eseguita con costanza, può far recuperare il tono ai muscoli, migliorare lo stato delle articolazioni, aumentare la resistenza alla fatica, ridurre il dolore e, quindi, migliorare la qualità della vita.



La pratica sportiva effettuata aiuterà il diversamente abile ad avere una maggiore consapevolezza delle proprie capacità, acquisendo quindi una maggiore autostima di sé stesso e una maggiore autonomia. Il ciclo delle sedute si concluderà con delle gare sportive.

Le sedi di attuazione sono: ✔️ Comune di Palermo

✔️ Comune di Canicattì

✔️ Comune di Aragona

Per un’azione più efficace ci siamo serviti di collaborazioni con:

✔️ ASD Sicilia Ride di Favara

✔️ Associazione Next Generation of European Autonomists di Canicattì ✔️ ASD Spazio Gioco di Aragona

✔️ Zagara Sporting Club SSD di Palermo