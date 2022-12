Progetto buone feste in musica: “il mio nome è mai più – CTA unite per la pace”

Per il secondo anno consecutivo prosegue, all’interno delle Comunità Terapeutiche Assistite del “Gruppo Cappadona”, il progetto “Buone Feste in musica”.

Come anche nel 2021, i pazienti di ben otto Strutture psichiatriche che si occupano di riabilitazione, presenti nelle province di Ragusa, Caltanissetta, Agrigento e Palermo, hanno voluto mettersi in gioco prestando volti e voci a un messaggio che parla del bisogno di pace, in un periodo storico che vede il mondo scosso dalle minacce di guerra.

È stato un lavoro importante promosso dalla proprietà delle società, nella persona della Dott.ssa Giulia Cappadona, e dal coordinamento delle attività riabilitative, che di concerto con le Equipe delle otto C.T.A. ha impegnato il personale ed i pazienti in lunghe ed impegnative prove, considerata la scelta di un pezzo difficile per il significato che comunica ed per la sua struttura musicale.

Il tema del video, le parole della canzone, sono impregnati di tanto lavoro svolto dalle Equipe delle C.T.A., nel corso di tutto il 2022, intorno ai temi della guerra che è ancora in corso. Le immagini di morte che non ci sono risparmiate ogni giorno dalle TV ispirano nei pazienti molte domande, mentre la guerra che non finisce rischia di spegnere gli animi a causa dell’abitudine. Ecco che in questo contesto i pazienti delle Comunità Terapeutiche Assistite scelgono di voler porgere il loro augurio di “Buone Feste” in modo non banale, ma comunicando la necessità di condividere il loro bisogno di pace.

Grazie al lavoro del Dott. Armando Cacciato, pedagogista all’interno di una delle Comunità del gruppo, il quale ha curato la regia e il montaggio del video, i lavori sono giunti a compimento. È stato emozionante per tutti i pazienti entrare in uno studio di registrazione, collaborare con dei professionisti e anche con i loro curanti; ancora di più è stato emozionante vedere il prodotto finito, che ha dimostrato loro come l’intenzione di far bene, la giusta motivazione ed un obiettivo importante, possono aiutare e motivare a fare molto bene.