Oltre 50 studenti di Caltanissetta hanno partecipato all’evento conclusivo del progetto “Chimica Amica”, organizzato dal CEFPAS in collaborazione con il Dipartimento regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (DASOE), che rappresenta l’autorità regionale competente dei regolamenti REACH (Registration, Evaluation, Authorisation And Restriction of Chemicals), CLP (Classification, Labelling and Packaging) e Biocidi, emanati nel 2006 dall’Unione Europea per prevenire l’esposizione al pericolo delle sostanze chimiche e garantire un uso corretto e controllato.

A fare i saluti, il Commissario straordinario del Centro, Giovanna Segreto, che ha detto: “Si conclude oggi un’attività di grande importanza che rientra nella strategia di sostenibilità del CEFPAS.

Oggi ospitiamo tantissimi ragazzi e ci poniamo l’ambizioso obiettivo di dare indicazioni utili e fondamentali per la loro vita di tutti i giorni sul corretto e responsabile utilizzo delle sostanze pericolose per garantire un elevato livello di protezione della salute umana e di tutela dell’ambiente”. Il Commissario ha, inoltre, portato i saluti dell’assessore regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale, Mimmo Turano.

Il progetto formativo-informativo, presentato per la prima volta nel mese di dicembre 2021, si è sviluppato su varie fasi. Nella prima sono stati attivati una serie di accordi di collaborazione con enti e associazioni e partnership istituzionali, poi è stata fatta una progettazione dell’attività formativa e informativa, successivamente nella fase intermedia si è attivato il corso di formazione/informazione per gli ispettori REACH che si sono occupati di divulgare il progetto in tutte le province della Sicilia, per poi passare all’ultima fase formativa del progetto, quella relativa alle scuole.

Nel corso della mattinata alcuni istituti scolastici selezionati nelle nove province siciliane si sono collegati da remoto con il Centro che ha ospitato in presenza le scuole partecipanti di Caltanissetta.

La Referente REACH per la Regione Siciliana, Maria Fascetto Sivillo, ha presentato i risultati statistici del questionario inviato ai ragazzi allo scopo di far riflettere loro e le loro famiglie sull’uso corretto dei prodotti chimici presenti nelle loro abitazioni.

Gli ispettori REACH, presenti nelle varie scuole della regione, in modalità off-line, hanno ascoltato i ragazzi e acquisito le domande da effettuare al Referente REACH che ha completato i lavori con una tavola rotonda in collegamento simultaneo.

Il progetto vuole dare seguito all’accordo di collaborazione tra il CEFPAS, l’Assessorato regionale della Salute, l’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, ma anche collocarsi all’interno della progettualità del Piano Regionale della Prevenzione: “Scuole che promuovono salute“.

Tra gli obiettivi quello di fornire alle imprese, agli operatori del settore e a tutti i soggetti coinvolti, indicazioni utili per una corretta gestione delle sostanze chimiche e dei biocidi; accrescere la consapevolezza e favorire la conoscenza dei rischi legati all’uso delle sostanze chimiche sia in ambito lavorativo che del consumatore finale.