Progetto “DoniAMOci”: Presentazione domande entro il 15 novembre 2019

L’Amministrazione Comunale, in un’ottica di sussidiarietà orizzontale e di collaborazione con il Terzo Settore, ritenuto risorsa imprescindibile per l’attuazione di azioni sul territorio aventi finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, intende coinvolgere le Associazioni nel progetto “DoniAMOci” che ha come obiettivo la realizzazione di iniziative e manifestazioni in grado di far partecipare attivamente le fasce sociali più deboli e più esposte in attività in grado di creare contesti di inclusione, socializzazione, integrazione e condivisione di azioni comuni.

L’iniziativa è rivolta a tutte le Associazioni locali che possono inoltrare al Comune di Canicattì proposte di iniziative o manifestazioni coerenti con gli obiettivi sopra indicati.

Le Associazioni che intendono aderire al presente avviso devono essere regolarmente costituite e iscritte all’Albo Comunale delle Associazioni. Potranno anche inoltrare proposte quelle Associazioni che, pur non avendo sede a Canicattì, possono dimostrare di avere un legame con il territorio o che comunque svolgono attività di particolare interesse per la collettività, così come previsto dall’art.7 del vigente regolamento comunale che disciplina i rapporti tra il Comune e le Associazioni.

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12 del 15 novembre 2019 all’Ufficio Protocollo del Comune di Canicattì sito in C.so Umberto I n° 59.