Canicattì, proroga sospensione temporanea servizio gestione aree di sosta a pagamento

Il sindaco Ettore Di Ventura informa che ha prorogato la sospensione temporanea del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento senza custodia, cosiddette “strisce blu”, fino al 20 maggio 2020.

La sospensione era già stata concordata con la ditta che si occupa di gestire questi parcheggi a pagamento senza custodia e già nello scorso mese di marzo, con ordinanza Sindacale, la n°36 bis, il servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento era stato sospeso fino al 30 aprile.

In questo clima di restrizioni, per consente di rendere più agevoli e limitati gli spostamenti fatti per necessità, si è ritenuto di prorogare ulteriormente tale limite.