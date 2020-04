Print This Post

Il Comune di Canicattì informa che, a seguito del protrarsi dell’emergenza insorta per il diffondersi dell’epidemia da coronavirus, è stata disposta la proroga della chiusura pomeridiana degli uffici comunali fino al 30 aprile 2020.

Invece, per far fronte alle esigenze delle famiglie che versano in stato di bisogno per questo stato emergenziale, gli uffici Servizi Sociali apriranno al pubblico anche nei pomeriggi del martedì e giovedì.