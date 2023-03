L’Organo Straordinario di Liquidazione, composto dai Commissari Calogero Ferlisi (Presidente), Fortunato Pitrola e Danilo Palumbo, designati dal Ministero dell’Interno per gestire il dissesto del Comune di Canicattì, rende noto alla cittadinanza ed a tutti gli interessati che, con propria deliberazione n. 3 del 13 marzo 2023, ha deliberato di prorogare per ulteriori 30 (trenta) giorni, quindi sino a tutto il giorno 19 aprile 2023, la possibilità di presentare istanza per l’ammissione alla massa passiva del Comune di Canicattì.

Rende noto, altresì, che i creditori, che non avessero ancora provveduto a presentare domandata entro il 20 marzo 2023, hanno possibilità di farlo entro il termine finale del giorno 19 aprile 2023.

L’istanza potrà essere presentata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune, sito nel Palazzo Municipale di Corso Umberto I, in orario d’ufficio, ovvero inviando una raccomandata o anche attraverso la P.E.C. (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.canicatti.ag.it.

Si precisa che, nell’istanza, da produrre in carta libera, devono essere indicate le proprie generalità (o la ragione sociale) e l’indirizzo, l’oggetto del credito vantato nei confronti del Comune di Canicattì al 31 dicembre 2020, nonché l’indicazione dell’importo, del periodo temporale in cui è maturato il credito e se lo stesso è assistito da cause di prelazione; l’istanza, inoltre, dovrà essere corredata da idonea documentazione che dimostri la sussistenza del debito da parte del Comune, nonché da eventuali atti interruttivi della prescrizione.

La delibera di proroga, un modello di istanza e tutte le informazioni riguardanti l’Organo Straordinario di Liquidazione sono presenti nell’apposita sezione web del sito istituzionale del Comune di Canicattì, al seguente indirizzo: www.comune.canicatti.ag.it.