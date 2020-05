Agrigento, proseguono i lavori sul tracciato della S.P. 30 Cattolica Eraclea – Rovine di Eraclea Minoa

Print This Post

Proseguono rapidamente i lavori per ripristinare il tracciato della S.P. 30 Cattolica Eraclea – Rovine di Eraclea Minoa dove prima di Pasqua si era verificata una frana all’altezza del Km. 9.

L’ing. Filippo Napoli tecnico del Settore Infrastrutture Stradali del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha effettuato oggi un nuovo sopralluogo nel cantiere per valutare lo stato dei lavori realizzati.

L’impresa esecutrice la CO.GE.MA.LA. s.r.l., ha già realizzato numerose gabbionate di contenimento per il riempimento della zona franata, seguendo le indicazioni tecniche necessarie per riparare il tratto franato fatte dai tecnici del Libero Consorzio. I lavori dovrebbero concludersi nell’arco della prossima settimana.

L’intervento individuato dal Settore Infrastrutture Stradali prevede la creazione e la posa di gabbionate e il rifacimento del manto stradale per la risoluzione del problema, dopo l’apertura della bretella per aggirare la frana sulla S.P. 30 al km 9. Questa soluzione ha consentito il regolare traffico veicolare permettendo all’impresa di effettuare i lavori in sicurezza senza ostacolare la circolazione.