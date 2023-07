La Protezione Civile sta testando, su territorio nazionale, il sistema IT-alert, ovvero il servizio pubblico di messaggistica telefonica per allertare la popolazione di una determinata area in casi di grave emergenza o di evento catastrofico imminente o in corso.

La Sicilia sarà interessata a questa sperimentazione mercoledì 5 luglio.

Il messaggio che si riceverà è solamente un test.