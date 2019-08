Prov di Agrigento, beccato dalla polizia stradale a 172 Kmh: i risultati dei controlli

Connect on Linked in

Durante il lungo ponte legato alla festività del 15 agosto, in considerazione della previsione del notevole aumento di traffico veicolare nelle principali vie di comunicazione della Provincia ed in particolare presso i principali luoghi di aggregazione estiva, sono stati intensificati i servizi di vigilanza stradale ad opera delle pattuglie dipendenti della Sezione Polizia Stradale di Agrigento e dei dipendenti Distaccamenti di Sciacca e Canicattì.

Particolare attenzione è stata dedicata ai comportamenti più pericolosi, causa di sinistri stradali, come ad esempio la guida sotto effetto di alcol o la velocità elevata.

In particolare, le predette pattuglie accertavano che 4 conducenti guidavano in guida in stato di ebbrezza alcolica. Venivano deferiti alla locale Procura della Repubblica, durante i posti di controllo effettuati a San Leone:

M.I., di anni 22, residente a Favara, con un valore di 0,89 g/l, alla guida di autovettura;

S.M., di anni 21, residente a Agrigento, con un valore di 1,03 g/l, alla guida di ciclomotore;

S.S., di anni 21, residente a Agrigento, con un valore di 1,21 g/l, alla guida di autovettura;

V.S., di anni 21, residente a Agrigento, con un valore di 2,11 g/l, alla guida di autovettura, dopo fuga, guida contromano ed inseguimento. Lo stesso veniva sanzionato altresì per velocità non commisurata, guida senza patente perché mai conseguita, veicolo non assicurato (da più di un anno) e non revisionato.

Nel corso di specifici servizi telelaser, effettuati sia sulla SS115 che sulla SS640, venivano accertate nel complesso 15 infrazioni, ritirate 5 patenti di guida, decurtati 60 punti-patente, con una velocità massima rilevata di 172 kmh.