Prov di Agrigento, provvedimenti del questore: daspo per alcuni tifosi

Il questore di Agrigento Maurizio Auriemma, ha irrogato la misura di prevenzione del DASPO nei confronti di B.G. classe 1974 e di D.C.C. classe 1998, entrambi abitanti a Licata.

Nello specifico il primo, già sottoposto a D.A.SPO per anni tre veniva tratto in arresto in quanto presente all’interno dello stadio Comunale di Licata in occasione della partita di calcio di Eccellenza “A.S.D. LICATA Calcio e l’A.S.D. PARMONVAL”;

Il secondo, già sottoposto a D.A.SPO per anni quattro, veniva riconosciuto tramite servizio video all’interno dello stadio Comunale di Licata, in occasione della partita di calcio “A.S.D. LICATA Calcio e l’A.S.D. PARMONVAL”.

In data 18 marzo 2019 un’altra misura di prevenzione del DASPO della durata di anni 1 (UNO) nei confronti di C.F. classe 1982, abitante a Burgio.

Nello specifico C.F., nella qualità di assistente di linea della società, durante la gara di 3^ categoria, tra le squadre Montallegro Calcio e A.S.D. Burgio Calcio, inveiva nei confronti del direttore di gara, per poi colpirlo con la bandierina di linea. Un provvedimento disciplinare è stato pure adottato dalla FIGC, Comitato Sicilia.

Tutti i provvedimenti sono stati redatti dalla Divisione Anticrimine della Questura.