Prov di Messina, controllati panifici e bar : oltre 11 mila euro di sanzioni

I Carabinieri della Stazione di Monforte San Giorgio, con il contributo dei tecnici dell’A.S.P. – Dipartimento della Prevenzione di Messina – Servizio igiene alimenti e nutrizione (S.I.A.N.), hanno eseguito dei servizi finalizzati a controllare le condizioni igienico sanitarie di quattro attività commerciali, due panifici e due bar.

All’esito delle verifiche, il titolare di un’attività commerciale è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto per tentata frode in commercio in quanto ha posto in vendita prodotti alimentari surgelati senza la prescritta indicazione sulla loro origine surgelata.

Presso un altro esercizio commerciale sono state riscontrate violazioni di natura amministrativa, previste dal regolamento C.E. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, a seguito delle condizioni igieniche precarie, della mancanza di un piano di autocontrollo, della variazione d’uso degli ambienti interni, della mancanza di S.C.I.A (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) rilasciata dal comune, della mancanza di attestati di formazione del personale addetto al trattamento degli alimenti ed a suo carico è stata disposta dall’ASP di Messina la sospensione temporanea dell’attività commerciale per mancanza dei requisiti essenziali.

Anche gli altri due esercizi sono stati sanzionati: uno poiché deteneva in promiscuità di alimenti e non alimenti, l’altro poiché è stata riscontrata la mancata rintracciabilità degli alimenti.

L’ammontare complessivo delle sanzioni amministrative elevate è stato di 11.600 euro.

