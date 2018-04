Provincia di Agrigento, disagi per il forte vento: diversi alberi caduti in strada

Print This Post

Disagi per il forte vento in tutto l’hinterland agrigentino. Lungo la strada statale 640 il vento ha fatto cadere sulla carreggiata un albero con rischi per l’incolumità degli automobilisti.

Stessa situazione sulla strada statale Ravausa Licata dove un tronco è finito sulla carreggiata causando disagi agli automobilisti.

A Delia il vento ha fatto inclinare pericolosamente un palo dell’illuminazione pubblica. Il sindaco Bancheri ha inviato sul posto una squadra di operai per mettere in sicurezza la struttura.

Per la giornata di oggi il maltempo continuerà con vento e pioggia.