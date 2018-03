Provincia di Agrigento, Guasto Acquedotto “Tre Sorgenti” : interventi di “Girgenti acque”

Connect on Linked in

Girgenti Acque S.p.A. comunica che, in data odierna, sono stati riscontrati due guasti sull’acquedotto “Tre Sorgenti” localizzati in c/da Muxarello, nel Comune di Aragona, ed in Contrada Salinella, nel Comune di Comitini.

Tali guasti creano un deficit idrico nell’adduzione ai serbatoi comunali, alimentati per mezzo del suddetto acquedotto.

Pertanto, al fine di effettuare gli improcrastinabili interventi manutentivi, come richiesto dal Consorzio Acquedottistico “Tre Sorgenti”, Girgenti Acque S.p.A. effettuerà, in via sostitutiva, le necessarie lavorazioni sull’acquedotto in questione.

Si precisa che la fornitura idrica risulterà interrotta interamente per i Comuni di Grotte, Racalmuto, Castrofilippo, Naro, Ravanusa e Campobello di Licata.

Si rileva che il ripristino della fornitura idrica nei Comuni interessati avverrà a conclusione dei lavori di riparazione eseguiti, in via sostitutiva, dagli operatori di Girgenti Acque, cui seguirà la normalizzazione dei turni di distribuzione che avverrà nel rispetto dei necessari tempi tecnici.