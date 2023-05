Vigili del fuoco al lavoro a Catania e provincia per il maltempo, con danni creati dal forte vento e dalla pioggia.

Sono stati già 26 gli interventi di soccorso conclusi riguardanti principalmente dissesti statici, alberi pericolanti, danni per l’acqua.

Sono invece 35 quelli in corso: 27 per dissesti statici nei comuni di Randazzo , Paternò, Adrano, Palagonia, Vizzini, Caltagirone e Catania; 13 per alberi pericolanti a Mineo, Maniace, Biancavilla, Grammichele, Santa Maria di Licodia, Catania e Mascalucia. E altri 58 interventi in attesa di essere espletati.

Tra i comuni maggiormente interessati dal maltempo ci sono Catania, Paternò e Adrano. In considerazione dell’evolversi della situazione i vigili del fuoco hanno richiamato personale in turno libero per comporre squadre di soccorso aggiuntive.