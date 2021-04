“Abbiamo votato un emendamento alla finanziaria per offrire un contributo di 200€ a persona come rimborso dei pedaggi corrisposti in entrata e in uscita dal casello di Villafranca Tirrena – Ponte Gallo a tutti i residenti della provincia di Messina.

La battaglia di Fratelli d’Italia contro un balzello iniquo continua perché i messinesi non devono pagare il casello di un’uscita che ricade in territorio messinese. Questo contributo è un segnale di attenzione ai nostri concittadini”.

Lo dice Elvira Amata, capogruppo di Fratelli d’Italia all’Ars.