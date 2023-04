Un incendio è divampato la scorsa a Calatafimi Segesta in un deposito di bombole di gas. Ancora incerte le cause dell’incendio che in men che non si dica si è propagato tutto attorno avvolgendo le bombole e non solo. L’allarme è stato lanciato dal sindaco di Calatafimi-Segesta Francesco Gruppuso.

L’incendio si è verificato in un deposito di bombole di gas, che si trova nella zona di contrada Canale. Qui, le alte temperature, hanno fatto deflagrare 2 bombole che per fortuna era vuote. Il fuoco intanto aveva avvolto tutto il deposito dove vi erano altre 42 bombole ancora piene.

Nell’incendio sono andati a fuoco alcuni dei mezzi presenti nel deposito: due trattori, un’automobile e un furgone. Per domare le fiamme è stato necessario l’intervento di 3 squadre dei vigili del fuoco provenienti da Alcamo e Trapani. Presenti sul posto anche i carabinieri e la croce rossa.

Sono in corso indagini per accertare le cause del rogo.