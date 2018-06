Provincia Messina, controlli nel settore ediliza e ristorazione: 11 denunce sanzioni per oltre 45mila euro

Connect on Linked in

Una serie di controlli ad aziende edili, ristoranti ed esercizi commerciali sono stati effettuati nell’ultimo mese nella provincia di Messina. 24 le ditte ispezionate dal nucleo carabinieri ispettorato del lavoro, delle quali 13 risultate irregolari.

64 i lavoratori sottoposti a controllo, di cui 19 totalmente in nero.

In 6 casi e’ stato adotatto il provvedimento di sospensione dell’attivita’ imprenditoriale ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 81/2008, per aver impiegato personale in nero nella misura pari o superiore al 20% di quello effettivamente presente sul luogo di lavoro. tale provvedimento risulta gia’ revocato avendo il responsabile regolarizzato la posizione dei lavoratori in nero e pagato la sanzione amministrativa aggiuntiva.

11 datori di lavoro sono stati denunciati, a vario titolo, per violazioni delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro (mancata formazione ed informazione dei lavoratori, mancata fornitura dei dispositivi di protezione individuale, mancata sottoposizione personale a visite mediche obbligatorie), violazione normativa immigrazione, lavoro minorile ed utilizzo di impianti di videosorveglianza per il controllo dei lavoratori a distanza senza autorizzazione dell’ispettorato territoriale del lavoro di messina.

Le sanzioni amministrative ammontano ad oltre 45.000,00 euro complessivamente e le ammende ad euro 42.000,00.