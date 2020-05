Agrigento, pubblicato l’avviso per le istanze relative all’azione sulla tutela e valorizzazione delle aree protette

Connect on Linked in

Nuove opportunità per i progetti dedicati alla tutela della natura. E’ stato pubblicato infatti nella home page del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (news in evidenza) l’avviso pubblico del Dipartimento Ambiente della Regione Siciliana relativamente all’azione 6.6.1 del PO FERS 2014-2020 “Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo”.

L’azione è finanziata con 16 milioni di euro, per progetti finalizzati alla tutela delle aree ad alto valore naturalistico della rete ecologica siciliana e alla loro valorizzazione con iniziative che favoriscano e migliorino la fruizione, senza alternarne gli equilibri ecologici.

Particolare attenzione è riservata alle “attrattività” della rete ecologica siciliana, come i corridoi ecologici, i geositi, i siti con presenza di piante monumentali di particolare interesse (storico, paesaggistico, botanico) e le aree soggette a tutela paesaggistica e ambientale.

Il termine per la presentazione delle istanze (esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata) al Dipartimento Ambiente è stato prorogato al prossimo 3 giugno 2020.