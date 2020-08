Nonostante le dure lotte di civiltà poste in essere dalle associazioni sembra che ci siano alcuni che ancora non hanno ben capito il messaggio.



A dimostrarlo è quanto avvenuto nei giorni scorsi all’entrata di Punta Bianca dove ignoti hanno dapprima depositato un consistente lotto di rifiuti per poi darli in pasto alle fiamme prima che le forze dell’ordine intervenissero per identificare il responsabile.

“Ora sarà molto più difficile bonificare i luoghi visto che si tratta di rifiuti speciali, che debbono essere prima tipizzati e poi eliminati, con costi altissimi per la tutta la comunità” – ha dichiarato MareAmico.



Di Pietro Geremia