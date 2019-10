Connect on Linked in

Ha avuto riconosciuto un risarcimento di 12.368 euro per i 1.546 giorni trascorsi in carcere in condizioni di sovraffollamento e, quindi, in violazione dell’articolo 3 della convenzione europea per i diritti dell’uomo che proibisce la tortura e il trattamento “inumano e degradante».

Lo Stato pagherà questa somma a Giuseppe Lattuca, 55 anni, di Favara (Ag), il padre di Gessica, la ventottenne mamma di 4 bambini che è scomparsa dall’agosto del 2018. A stabilire il risarcimento è stato il tribunale di sorveglianza di Bolzano che ha rigettato il reclamo del dipartimento dell’amministrazione della giustizia.

Lattuca, assistito dall’avvocato Giuseppe Barba, è stato detenuto nelle case circondariali di Agrigento, San Cataldo (Cl) e Caltanissetta in condizioni ritenute di sovraffollamento in uno spazio – nel periodo compreso dal primo marzo 2011 al 6 ottobre 2016 e dal 22 novembre fino al 16 ottobre 2017 – inferiore ai tre metri quadrati.

Lattuca era finito in carcere per scontare un cumulo di pene per truffa ed evasione ed è tornato libero il 12 gennaio scorso.

Fonte: lasicilia.it

(https://www.lasicilia.it/news/agrigento/291647/quattro-anni-in-una-cella-troppo-stretta-ex-detenuto-risarcito-con-12-mila-euro.html)