Una chiamata arrivata alla sala operativa dei vigili del fuoco nel cuore della notte per segnalare che a Nunziata di Mascali, ben quattro auto sono state incendiate. Ad intervenire, in via Cutrazzo dove le quattro macchine erano parcheggiate, è stata la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Riposto.

La squadra operativa appena giunta sul posto, ha trovato i quattro mezzi coinvolti dalle fiamme, di cui uno con alimentazione a GPL ed un’altra con alimentazione a metano. Spente le fiamme si è provveduto a mettere in sicurezza la zona e le autovetture, soprattutto quelle alimentate a gas. Sul posto è stata inviata anche un’autobotte di rincalzo della Sede Centrale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania.

Le cause dell’incendio sembrano essere riconducibili ad un innesco di natura elettrica o accidentale.

Fonte: lasicilia.it

(https://www.lasicilia.it/gallery/gallery/230272/quattro-auto-incenerite-nel-catanese-incendio-nel-cuore-della-notte.html)