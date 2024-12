n pieno clima natalizio, si accende lo scontro politico tra la maggioranza e l’opposizione al Comune di Palermo. La polemica si concentra sulle misure adottate dall’amministrazione comunale per affrontare l’emergenza freddo.

I consiglieri del Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, AVS, OSO e Gruppo Misto hanno duramente criticato un’iniziativa dell’amministrazione Lagalla.

“L’amministrazione ha scelto di distribuire panettoni come gesto simbolico verso i più bisognosi, dimenticandosi però di affrontare il problema ben più grave dell’emergenza freddo – si legge in una nota congiunta -.

Nonostante le condizioni meteo avverse, non è stato predisposto alcun piano straordinario per garantire assistenza alle persone senza dimora, lasciandole abbandonate a loro stesse. La solidarietà non può ridursi a gesti simbolici: servono azioni concrete e tempestive che rispondano alle reali emergenze della città”.

La replica dell’assessore Pennino

Non si è fatta attendere la risposta dell’assessore comunale alle Politiche Sociali, Rosi Pennino, che ha difeso con forza l’operato dell’amministrazione: “Spiace constatare che le forze di opposizione abbiano preso un enorme abbaglio in merito all’assistenza che il Comune offre in questi giorni di emergenza freddo ai senza tetto. La nostra amministrazione non si è fatta trovare impreparata: siamo al lavoro con un piano di emergenza dettagliato, i dormitori sono stati potenziati e le unità di strada, insieme al progetto PRINS, operano H24”.

Pennino ha inoltre sottolineato gli investimenti messi in campo per combattere la povertà estrema: “Abbiamo investito oltre tre milioni di euro per le annualità disponibili, recuperando risorse che erano state lasciate inutilizzate dalle precedenti amministrazioni. Abbiamo attivato un nuovo pronto intervento per l’emergenza sociale, potenziato i poli diurni e notturni e siamo pronti a lanciare il progetto ‘Integra’, un finanziamento ministeriale che partirà nel 2025, con l’obiettivo di coordinare i servizi per i senza dimora vittime di dipendenze e disagio psichico”.

Polemica politica e futuro delle politiche sociali

L’assessore ha poi lanciato una stoccata ai consiglieri firmatari della nota: “Magari, bastava che anche solo uno dei firmatari chiedesse informazioni per sapere come si sta muovendo il Comune, evitando di far nascere una polemica che danneggia l’immagine delle nostre attività sociali”.

La querelle continua ad animare il dibattito politico, con una cittadinanza che guarda con attenzione agli sviluppi futuri delle politiche sociali e ai provvedimenti per i più vulnerabili. L’emergenza freddo resta una questione cruciale che necessita di risposte immediate e concrete.