Racalmuto, carabinieri sequestrano 3 tonnellate di pesce avariato(Video)

Nemmeno per le feste natalizie la giustizia allenta le maglie della legge.

Nei giorni scorsi gli uomini dell’arma dei carabinieri di Racalmuto, coadiuvati dai colleghi del N.A.S. di Palermo, hanno sequestrato ben 3 tonnellate di pesce in cattivo stato di conservazione.

L’operazione dei militari sarebbe stata effettuata in un’azienda conserviera dove, una volta ultimati i controlli, sono stati riscontrati migliaia di vasetti di pesce sott’olio e di filetti sotto sale ormai avariati e dalle caratteristiche organiche alterate causando così non solo il sequestro della merce ma anche una maxi sanzione di 1000 euro per il titolare della ditta.

Di Pietro Geremia