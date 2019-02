Racalmuto, depredati cavi di rame: intero quartiere isolato

Connect on Linked in

La notte scorsa il furto di una serie di cavi telefonici in rame, ha lasciato isolato un intero quartiere di Racalmuto.

Data la grandezza, la portata del furto e l’alto rischio di rimanere folgorati pare che ad agire sia stata una banda esperta di ladri. Secondo le prime stime infatti, i malviventi si sarebbero portati a casa ben 800 metri di cavi telefonici di rame, installati su diversi pali, per l’alimentazione della linea telefonica in contrada “Serrone”.

Un danno decisamente rilevante visto che adesso le compagnie del posto dovranno non solo rimpiazzare i cavi, dal costo non irrisorio, ma anche venire incontro alle decine di utenze della zona in gran parte penalizzate per gli inevitabili disservizi.

Di Pietro Geremia