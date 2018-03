Racalmuto, disagi per i pendolari che viaggiano sulla strada provinciale 15: l’appello del direttore del centro “Le Vigne”

Connect on Linked in

Riceviamo e pubblichiamo una nota inviataci dal direttore del centro commerciale “Le Vigne”, Calogero Sanfilippo, che richiama l’attenzione della politica sulle condizioni drammatiche della SP15 che collega la cittadina di Racalmuto alla SS640 ed al CC “Le Vigne”.



Di seguito la nota:

“Ci sembra doveroso segnalare lo stato di totale abbandono della SP15 che collega la cittadina di Racalmuto (AG) al CC. Le Vigne e più in generale alla SS.640.

Si tratta di un’importante arteria stradale, frequentata ogni giorno da centinaia di persone che dalla cittàdina che ha dato i natali a Leonardo Sciascia si recano a lavoro presso il centro “Le Vigne” o presso altre strutture limitrofe e che sono costretti a percorrere alcuni chilometri in condizioni davvero pietose; zero segnaletica orizzontale, illuminazione praticamente inesistente, interi tratti senza guard rail e pericolosissimi avvallamenti in zone peraltro già oggetto di piccole frane.

Chiediamo a chi di competenza, a chi ha delle responsabilità politiche sul territorio, di intervenire con tempestività per eliminare questa drammatica situazione che, ogni giorno, costringe centinaia di cittadini che si recano a lavoro a mettere a rischio la propria vita.

Ci sono tragedie che si possono evitare spingendo coloro che sono chiamati a gestire la cosa pubblica a fare pienamente il proprio dovere, con la responsabilità e la tempestività che purtroppo spesso viene a mancare quando si tratta di agire a tutela della collettività. Ci auguriamo che tutto ciò possa invece avvenire in riferimento ai lavori di messa in sicurezza della SP15 che, per come si presenta in questo momento, credo non abbia i requisiti minimi di sicurezza richiesti dal codice della strada”.