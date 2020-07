Racalmuto, furto in campagna in pieno giorno: indagano le forze dell’ordine

Print This Post

Un furto con destrezza è stato compiuto nei giorni scorsi a

Racalmuto.

Un malvivente,

approfittando della provvidenziale distrazione dei proprietari di

un’abitazione di campagna situata nella zona della miniera, senza

essere visto ne sentito sarebbe riuscito a portare via una borsetta

con all’interno documenti, effetti personali e portafogli con circa

100 euro all’interno e poi dileguarsi nel nulla.

Una

volta fatta l’amara scoperta per la proprietaria non sarebbe

rimasto altro da fare che denunciare il fatto agli uomini dell’arma

dei carabinieri appartenenti alla locale Stazione i quali hanno

avviato le indagini di rito.