Racalmuto, precipita dal tetto di un capannone: grave un 29enne

Un drammatico incidente è avvenuto all’interno di un capannone situato nei pressi della statale 640 Agrigento-Caltanissetta.

Un 29enne originario di Aragona pare che sia precipitato dal tetto di un capannone edificato in contrada Zaccanello, in territorio di Racalmuto.

Secondo le prime indiscrezioni pare che il giovane, responsabile dell’attività imprenditoriale creata all’interno della struttura, fosse salito sul tetto per ispezionare la copertura a causa di alcune infiltrazioni d’acqua quando, improvvisamente, le lamiere avrebbero ceduto facendogli fare un volo di circa 10 metri.

In seguito all’impatto il 29enne è stato immediatamente trasportato in elisoccorso presso l’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove i medici, dopo averlo stabilizzato, avrebbero disposto il suo trasferimento nel reparto Maxillo facciale del Policlinico di Palermo per via della presenza di un pericoloso trauma cranio facciale.