Racalmuto, ignoti appiccano incendio alla villa comunale

Una giornata decisamente calda quella appena trascorsa nel paese di Racalmuto.

Nelle ore pomeridiane pare infatti che alcuni pini siti all’interno della Villa Comunale, posta proprio di fronte al Municipio, abbiano improvvisamente cominciato a prendere fuoco innescando così un incendio in pieno centro.

Non appena accorti del rogo in atto, alcuni si sarebbero dati dare fare per arginare le fiamme in attesa della venuta di un distaccamento di vigili del fuoco di Canicattì i quali in men che non si dica avrebbero spento l’incendio.

Sul posto anche gli uomini dell’arma dei carabinieri i quali hanno avviato le indagini su quello che è parso fin dall’inizio essere un incendio doloso.

Di Pietro

Geremia