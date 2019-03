Racalmuto, incidente lungo la SS 640: ferito centauro 40enne

Connect on Linked in

Incidente autonomo. Si trovava in sella alla sua Honda Hornet 600 sulla SS 640 quando, per cause in fase di accertamento, nei pressi di contrada Noce perde il controllo della moto finendo per sbattere contro guardrail e segnaletica stradale.

Nell’impatto il 40enne è stato sbalzato in aria per circa 30 metri procurandosi diverse fratture ed è stato successivamente trasportato da un’ambulanza del 118 giunta sul posto presso l’ospedale Barone Lombardo di Canicattì dove si trova tutt’ora ricoverato.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato