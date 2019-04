Racalmuto, maxi furto di rame: portati via 3 chilometri di cavi

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Maxi furto di Rame a Racalmuto. A differenza di quanto accaduto a Grotte, ignoti, non si sono accontentati di poca roba, ma bensì di tre chilometri di oro rosso agendo, indisturbatamente, durante le ore notturne.

Sono stati i tecnici della società telefonica Tim, intervenuti in contrada Pizzo Campana a Racalmuto, per attivare i servizi di rete in fibra ottica, ad accorgersi del maxi furto notando i pali della corrente curvati e i fili di rame sguainati.



Le forze dell’ordine, arrivate successivamente sul posto, hanno avviato le indagini alla ricerca di tracce che possano ricondurre agli autori .

Di Salvatore Gioacchino Cacciato