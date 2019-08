Racalmuto, scontro auto – moto: feriti due giovani

Print This Post

Un grave incidente stradale si è verificato questo pomeriggio a Racalmuto , nei pressi della chiesa del Carmelo .

Per cause in corso d’accertamento si sono scontrate una moto di grossa cilindrata con una Ford Focus. Ad avere la peggio i passeggeri della moto che sono stati sbalzati sull’asfalto riportando serie ferite.

Sul posto , oltre ad un’autoambulanza del 118, l’elisoccorso che ha trasferito i feriti in una struttura sanitaria attrezzata per le cure del caso.

Le indagini sono seguite dai carabinieri della locale stazione. Maggiori aggiornamenti nelle prossime ore.