Racalmuto, Vittorio Sgarbi visita il paese di Leonardo Sciascia

L’assessore regionale ai Beni culturali, Vittorio Sgarbi, si è recato nella giornata di ieri a Racalmuto per rendere omaggio a Leonardo Sciascia e per visitare i luoghi della “Strada degli scrittori“.

Assieme a Sgarbi inoltre, erano presenti gli assessori al Turismo, Sandro Pappalardo, alle Attività produttive, Mimmo Turano e alla Famiglia, Mariella Ippolito.

La giornata ricreativa è iniziata dapprima visitando la miniera di sale dei “carusi” di Regalpetra, di proprietà dell’Italkali. Successivamente l’assessore ai beni culturali è stato accompagnato dal sindaco Emilio Messana e dal vice presidente dell’Ars, Roberto Di Mauro, a deporre una corona di fiori sulla tomba dello scrittore a cui è seguita una breve cerimonia nella quale erano presenti le autorità civili e religiose.

La giornata infine, si è conclusa all’interno della sede della Fondazione Sciascia a Racalmuto, in cui Sgarbi e Pappalardo hanno tenuto una conferenza stampa sulle prospettive culturali e turistiche dell’area in vista delle celebrazioni per i 2.600 anni dalla fondazione della città di Agrigento e della candidatura della città a “Capitale della Cultura 2020“.

Di Pietro Geremia