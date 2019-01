Racalmuto,minaccia commerciante per farsi assumere: arrestato 45enne tunisino

Connect on Linked in

Gli uomini dell’arma dei carabinieri di Racalmuto, paese in provincia di Agrigento, hanno arrestato un 45enne tunisino per minacce e per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Il fatto sarebbe avvenuto sabato pomeriggio quando l’uomo si

sarebbe recato da una commerciante di 50 anni minacciandola in quanto avrebbe

voluto, a tutti i costi, essere assunto dalla donna per svolgere attività di

volantinaggio.

Al diniego della donna, il tunisino sarebbe iniziato ad andare in

escandescente, al punto tale da dover ricorrere all’intervento dei militari, i

quali avrebbero faticato non poco per calmare le acque data la furibonda indole

dell’uomo che pare li abbia pure aggrediti.

I carabinieri non hanno dunque potuto fare altro che mettere le manette ai

polsi al 45enne che è stato dapprima portato in caserma per gli accertamenti di

rito e successivamente sarebbe stato trasferito in carcere, in attesa

dell’udienza di convalida dell’arresto, su disposizione dell’autorità

giudiziaria.

Di Pietro Geremia