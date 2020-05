Raccolta firme di Fratelli d’Italia, grande successo anche a Ribera

Connect on Linked in

Anche a Ribera ha riscosso un notevole successo la raccolta di firme promossa da Fratelli d’Italia, tenutasi ieri mattina in piazza Duomo, a sostegno di quattro leggi di iniziativa popolare, ossia l’elezione diretta del Presidente della Repubblica, l’abolizione dei Senatori a vita, il tetto alle tasse in Costituzione e la supremazia dell’ordinamento italiano su quello europeo.

Più di 250 adesioni sono state raccolta in solo 3 ore, a riprova dell’entusiasmo che accompagna Fratelli d’Italia, come testimoniano i risultati delle elezioni regionali della Calabria, dove il partito ha ottenuto più dell’11% e dove il centrodestra unito ha clamorosamente vinto con il 25% di preferenze in più rispetto al candidato di sinistra, e dell’Emilia Romagna, Regione storicamente roccaforte rossa, dove il partito di Giorgia Meloni sfiora il 9% e dove il centrodestra, per la prima volta nella storia della Repubblica, ha tenuto testa fino all’ultimo al candidato di sinistra perdendo con pochi punti percentuali di scarto.

All’evento erano presenti il dirigente nazionale del partito, Lillo Pisano, il coordinatore provinciale, Fabio La Felice, la consigliera di FdI, Rossella Failla, ed il candidato alla carica di Sindaco di Ribera alle prossime Amministrative, Matteo Ruvolo, la cui candidatura è sostenuta anche da Fratelli d’Italia.