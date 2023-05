Domenica 14 maggio grande festa con la presenza di tutti gli speaker per i 40anni di Radio Sirio, correva l’anno 1983 quando un gruppo di giovani si riuniva per partecipare alle attività parrocchiali del convento di Santo Spirito a quei tempi retto da padri francescani.

A quei tempi bastava essere in possesso di un giradischi e un microfono e avere un minimo di sfrontatezza di parlare tramite la radio. La storia di Radio Sirio è stata molto simile alla trama del film “Radio Freccia” pellicola del 1998 con una differenza non da niente, Radio Sirio è ancora viva e vegeta.

Molte le persone che in questi 40 anni hanno partecipato chi più chi meno a rendere questa radio famosa in tutto il territorio siciliano.

Il nome di Radio Sirio è nato una sera d’estate stellata e Vincenzo Greco, direttore della Radio, mentre chiacchierava con alcuni suoi amici alzò gli occhi al cielo e, vedendo una stella diversa dalle altre e da lui identificata come la stella Sirio, guardò i suoi amici dicendo: Sirio… Radio Sirio! Da li in poi partì la radio più importante di Canicattì che tutt’ora allieta le nostre giornate con bella musica italiana e non sui 98 Fm.