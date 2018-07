Raffadali, 5 cani ritrovati morti per avvelenamento

Print This Post

Sembrano non finire le stragi di cani in Sicilia. Dopo l’ecatombe avvenuta a Sciacca nei mesi sorsi, nella giornata di ieri infatti sono state trovate ben cinque carcasse di cuccioli di cane senza vita nelle campagne di Raffadali, paese in provincia di Agrigento, probabilmente a causa di alcune polpette avvelenate.

A denunciare il fatto è stata l’associazione “Itaca Argo” che chiede da tempo più controlli sul territorio e una maggiore attenzione sul fenomeno del randagismo, che è presente anche nella città di Canicattì con un folto numero di cani circolante nei pressi dell’Ospedale Barone Lombardo.

Di Pietro Geremia